Abbandoni di rifiuti e Di Stefano denuncia: Cafa', "servizio peggiorato, si applichino penali a Impianti"

Il servizio rifiuti torna al centro dell'attenzione

Gela. Continuano le azioni di chi, anche in pieno giorno, continua ad abbandonare rifiuti, violando ogni regola. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha reso pubblico un video. Si nota chiaramente un suv che si avvicina al marciapiede e l'automobilista ne approfitta per liberarsi del sacchetto con i rifiuti. "Questo video mostra un gesto tanto semplice quanto grave: un sacchetto di rifiuti lanciato dal finestrino di un’auto e abbandonato sulla strada. Non è una bravata. Non è una disattenzione. È un comportamento che danneggia tutti noi e il nostro territorio. Quando arrivano le piogge, quei rifiuti possono finire nei tombini, ostruirli e contribuire a creare situazioni di allagamento. E poi siamo tutti pronti a lamentarci dei disagi, dei danni e delle strade impraticabili. Ma una parte del problema siamo noi, quando scegliamo di trattare la nostra città come una discarica. Il soggetto ripreso nel video è stato già individuato. Oltre al verbale previsto, a breve riceverà anche una denuncia per il gesto compiuto. A Gela non possiamo più tollerare questi comportamenti. Chi sporca Gela danneggia Gela. Quando si danneggia Gela, si danneggiano tutti i gelesi. Basta. La città non è una discarica", ha scritto sui social Di Stefano. Il tema della pulizia della città arriverà in consiglio comunale. L'esponente di "Controcorrente" Paolo Cafa' ha presentato un'interrogazione assai dettagliata. Per Cafa', la città soffre per un servizio rifiuti che peggiora, almeno rispetto agli esordi. Ricorda gli obblighi contrattuali in capo a Impianti Srr, la società in house del servizio. Spazzamento, pulizia delle strade, delle caditoie e la rimozione delle discariche abusive. Tutti interventi che secondo Cafa' difettano o non vengono effettuati. All'amministrazione comunale, in aula consiliare, chiederà se intenda applicare le penali previste dal contratto e ancora quale sia il percorso per affidare il nuovo servizio.