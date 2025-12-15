A2A, in Sicilia generato un valore di 52 milioni nel 2024 e quasi 34 milioni di investimenti

Il Presidente di A2A, Roberto Tasca, ha presentato oggi la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente di A2A, Roberto Tasca, ha presentato oggi la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia, documento che rendiconta le performance ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e illustra i principali progetti in corso e le iniziative programmate per i prossimi anni. L’evento, che si è tenuto presso la sede di Sicindustria a Palermo, è stato aperto dal saluto introduttivo del Presidente Luigi Rizzolo. La presentazione dei risultati è stata seguita da una discussione sulle prospettive della transizione ecologica, a cui hanno partecipato Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Fabrizio Bignardelli, Direttore di Sicindustria e Giovanni Rizzuto Ferruzza, Fondatore di Colori del Sole. Inoltre, Giacomo Cucignatto, Ricercatore Senior di Svimez, ha illustrato lo studio “Energia pulita, futuro per i giovani: le rinnovabili come motore di sviluppo e occupazione nel mezzogiorno”.

“Nel 2024, abbiamo generato e distribuito un valore economico di oltre 52 milioni di euro a conferma del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile del territorio – ha detto Tasca -. La Sicilia riveste un ruolo cruciale nel processo di transizione energetica del Paese. Ne è testimonianza anche il maggiore sviluppo delle energie rinnovabili da parte del Gruppo, attraverso progetti che hanno determinato un incremento della produzione green del 65% rispetto all’anno precedente e contribuito ad evitare l’emissione di oltre 60.000 tonnellate di CO2. Forti dei risultati ottenuti, grazie al dialogo e alla collaborazione con gli stakeholder locali, continueremo a investire in infrastrutture e innovazione tecnologica per essere sempre più partner industriale e sociale di questa Regione”.

A2A ha rafforzato nel 2024 il proprio impegno per la transizione energetica, generando per il territorio siciliano un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 31 milioni – in aumento del 58% sul 2023 – sono stati destinati al tessuto economico locale attraverso ordini a fornitori. Quasi 34 i milioni di euro investiti in infrastrutture strategiche. Il Gruppo è oggi presente in Sicilia con una centrale termoelettrica, otto impianti fotovoltaici e due parchi eolici, oltre ai servizi di vendita di energia e gas, gestione di rifiuti, illuminazione pubblica, infrastrutture per le smart cities e mobilità elettrica. Questa presenza integrata ha consentito nel 2024 la produzione complessiva di 604 GWh di energia elettrica. Grazie alla produzione di energia rinnovabile, in aumento del 65% rispetto al 2023, abbiamo evitato l’emissione di circa 60 mila tonnellate di CO2.

Prosegue nel frattempo il percorso di riconversione della Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela: nel 2024 sono state completate la demolizione di un serbatoio di stoccaggio per olio combustibile denso e la riqualificazione delle aree per le nuove iniziative di sviluppo del sito. Ad inizio 2025, è stata presentata la richiesta di VIA per l’installazione di sei motori a gas da 18 MW ciascuno, che garantiranno maggiore flessibilità e minori impatti ambientali, ed è stata ottenuta l’autorizzazione per un impianto di storage da 20 MW (BESS – Battery Energy Storage System) e trasmessa richiesta di ampliamento a 40MW, per la quale si è in attesa dell’esito. I parchi eolici di Mimiani e di Matarocco, quest’ultimo inaugurato nell’ottobre 2024, hanno prodotto complessivamente 128 GWh di energia green, registrando un incremento del 67% rispetto all’anno precedente. È inoltre in fase autorizzativa un impianto eolico da 42 MW nei comuni di Mazara del Vallo e Marsala.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, nel 2024 è entrata in esercizio una nuova infrastruttura da 12,6 MW a Mazara del Vallo ed è in corso la realizzazione di un impianto a Castellammare del Golfo da circa 8 MW. La collaborazione con il tessuto produttivo locale si è ulteriormente ampliata: nel 2024 A2A ha coinvolto 70 fornitori, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente, di cui il 66% micro e piccole imprese con meno di 50 dipendenti. Inoltre, è aumentato del 59% il valore economico degli ordini destinato proprio alle micro e piccole imprese, che ha raggiunto i 22 milioni dei 31 complessivi. Per le proprie persone, nel 2024, il Gruppo ha lanciato A2A Life Caring, il programma a sostegno della genitorialità che prevede investimenti per 120 milioni di euro entro il 2035, e ha recentemente approvato A2A Life Sharing, il piano di azionariato diffuso che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla crescita dell’azienda.

Gli oltre 150 dipendenti, di cui il 98% residente in Sicilia, hanno partecipato a percorsi di formazione per un totale di 100 ore pro capite, un valore triplicato rispetto al 2023 grazie ad attività di upskilling avviate per il personale delle centrali termoelettriche, che prevedono corsi focalizzati su aspetti tecnici e digitalizzazione ed un corso abilitante per conduttori di generatori di vapore. Nel 2024, il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno formativo verso le nuove generazioni, coinvolgendo circa 18mila tra ragazzi e docenti in iniziative educative. Tra quelle di maggior successo è stato realizzato il progetto “Futuro in Circolo” promosso dal divulgatore Vincenzo Schettini, conosciuto per il format La Fisica Che Ci Piace, con cui A2A collabora per sensibilizzare giovani e cittadini sulla transizione ecologica con un approccio che unisce contenuti didattici e linguaggi digitali.

Sono state inoltre organizzate visite al Polo Energetico di Matarocco e realizzati percorsi PCTO per 2.676 studenti con 40 ore certificate all’acquisizione di competenze tecniche per le professioni del futuro nel settore energetico. Il sostegno alle comunità più fragili rappresenta un altro pilastro dell’azione territoriale del Gruppo. In questa cornice si inseriscono i progetti promossi nel 2024 da Banco dell’Energia in diverse aree della Sicilia, con uno stanziamento complessivo di circa 270mila euro e il coinvolgimento diretto di oltre 400 famiglie in difficoltà. Le risorse sono state impiegate per il pagamento delle utenze domestiche e per interventi di efficientamento energetico, contribuendo a prevenire situazioni di povertà energetica e favorendo comportamenti orientati alla sostenibilità.

