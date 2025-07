A Taormina le delegazioni greche per ‘Cultural Routes and Ancient Theaters’

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) & Giornata di grande rilievo oggi a Taormina nell& del progetto europeo & Routes and Ancient Theaters& promosso attraverso il Programma Leader CLLD & Misura 19.3, con il coordinam

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Giornata di grande rilievo oggi a Taormina nell’ambito del progetto europeo “Cultural Routes and Ancient Theaters”, promosso attraverso il Programma Leader CLLD – Misura 19.3, con il coordinamento del GAL Taormina Peloritani, rappresentato dalla direttrice Beatrice Briguglio.

Il progetto mira a creare una rete transnazionale tra territori rurali della Grecia e del Sud Italia, accomunati dalla presenza di teatri antichi e da una solida tradizione culturale. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare il patrimonio locale attraverso festival, itinerari culturali e modelli di sviluppo sostenibile, puntando su scambio di buone pratiche, cooperazione tra enti e promozione congiunta.

All’incontro odierno hanno preso parte le delegazioni dei sei GAL greci coinvolti – PIERIKI, ANVOPE, ANOL, ANRO, ETANAM ed EPIRUS S.A. – composte da funzionari, docenti universitari, operatori culturali, artisti e rappresentanti istituzionali attivi nella valorizzazione dei territori e nella promozione del teatro come elemento identitario e motore di sviluppo.

Per il Comune di Taormina sono intervenuti: – l’Assessore alla Cultura Alessandra Cullurà, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale sottolineando l’importanza del progetto per la costruzione di un dialogo stabile tra le comunità del Mediterraneo; – il Vicepresidente del Consiglio Comunale Salvo Brocato, membro del Comitato per la candidatura UNESCO di Taormina, che ha rimarcato la centralità del patrimonio culturale nella visione strategica della città; – la Presidente della Fondazione Taormina Valeria Brancato, che ha illustrato le finalità della Fondazione e il ruolo centrale del Teatro Antico all’interno di un progetto di rilancio internazionale.

Brancato ha evidenziato l’intenzione di costruire un cartellone culturale condiviso e di respiro internazionale, che possa attrarre a Taormina importanti rappresentazioni teatrali grazie a nuove sinergie, come quella con Vasilios Kapsis, direttore artistico del Festival dell’Olimpia Antica, e con l’archeologa Magda Christodoulopoulou, direttrice artistica del Festival dell’Elide Antica.

Si gettano così le basi per nuove collaborazioni internazionali che puntano a valorizzare Taormina e i territori partner come luoghi simbolo della cultura classica, capaci di dialogare con il presente attraverso le arti performative, la cooperazione culturale e l’innovazione. “Il progetto “Cultural Routes and Ancient Theaters” –ha concluso Beatrice Briguglio, direttrice del GAL Taormina Peloritani – rappresenta un’opportunità straordinaria per costruire un dialogo stabile tra le comunità locali del Sud Italia e della Grecia, a partire da ciò che ci unisce: il patrimonio culturale, la bellezza dei nostri teatri antichi e la vocazione artistica dei nostri territori. È un’occasione concreta per mettere in rete esperienze, buone pratiche e visioni strategiche che vedono nella cultura non solo un valore identitario, ma anche uno strumento di sviluppo sostenibile e innovazione”.

– Foto Gal Taormina Peloritani –

(ITALPRESS)