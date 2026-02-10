A San Filippo del Mela una palestra inclusiva realizzata grazie al contributo di UniCredit

MESSINA (ITALPRESS) & È stata inaugurata a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, una palestra per anziani e giovani anche con disabilità che è stata realizzata dalla cooperativa sociale Il Melograno & Olivarella Onlus grazie al contri

MESSINA (ITALPRESS) – È stata inaugurata a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, una palestra per anziani e giovani anche con disabilità che è stata realizzata dalla cooperativa sociale Il Melograno – Olivarella Onlus grazie al contributo economico di UniCredit.

Il Melograno-Olivarella Onlus è una cooperativa sociale fondata nel 2016 con lo scopo di trattare più bisogni insieme, sia medici che legati alla personalità, rendendo tali servizi accessibili a quella fascia debole di popolazione che non può garantirsi una risposta a tali esigenze tramite le strutture già esistenti. In dettaglio la Cooperativa ha realizzato a San Filippo del Mela un Centro diurno e residenziale per anziani e disabili, denominato Nives. Con il contributo economico di UniCredit è stata realizzata una palestra inclusiva per gli anziani ospiti del Centro e che sarà anche accessibile gratuitamente dalla popolazione residente nel Comune messinese.

“Essere vicini alle comunità del territorio in cui operiamo è per UniCredit una responsabilità e un impegno che si concretizza anche attraverso il sostegno a tutte quelle iniziative che promuovono l’inclusività di soggetti fragili e vulnerabili, come la palestra realizzata da Il Melograno-Olivarella Onlus – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. In particolare, questa donazione è stata resa possibile grazie al Progetto Carta Etica: il 2 per mille delle spese effettuate con questa carta, senza costi aggiuntivi per il titolare, viene raccolto in un fondo che la Banca destina a iniziative di solidarietà promosse dalle Organizzazioni del Terzo Settore. Dal 2011 ad oggi UniCredit ha assegnato in Sicilia 2,8 milioni di euro a oltre 220 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Con immensa gratitudine, a nome di tutti i componenti dell’Onlus Il Melograno – Olivarella Soc. Coop. Soc, rivolgo a UniCredit i più sentiti ringraziamenti per il contributo ricevuto a sostegno dell’allestimento della palestra, che costituisce parte integrante dei servizi di assistenza offerti dal Centro Nives – ha aggiunto Maurizio Andaloro, Presidente Il Melograno – Olivarella Onlus -. Tale intervento assume una valenza sociale di particolare importanza, grazie alla possibilità di fruizione della struttura anche da parte di altri soggetti bisognosi appartenenti alle comunità limitrofe. Il sostegno di UniCredit è stato fondamentale per la realizzazione di uno spazio relazionale accogliente, finalizzato allo sviluppo di relazioni tra anziani e giovani e alla valorizzazione delle risorse che ciascuno è in grado di mettere a disposizione attraverso il coinvolgimento partecipativo”.

– foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).