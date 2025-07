A Roma cerimonia per 49mo anniversario attentato al magistrato Occorsio

ROMA (ITALPRESS) - A Roma, in via Mogadiscio, all'angolo con via del Giuba, si è tenuta una cerimonia commemorativa in occasione del 49mo anniversario dell'attentato terroristico al magistrato Vittori...

A cura di Redazione 10 luglio 2025 16:45

Condividi