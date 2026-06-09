A Palermo un pranzo solidale con il Comando della Legione Carabinieri Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Un momento di altissimo valore umano e di profonda vicinanza verso chi vive in condizioni di marginalità, con questo spirito i locali del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” hanno aperto le porte per una giornata dedicata alla soli

PALERMO (ITALPRESS) – Un momento di altissimo valore umano e di profonda vicinanza verso chi vive in condizioni di marginalità, con questo spirito i locali del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” hanno aperto le porte per una giornata dedicata alla solidarietà e all’inclusione sociale.

A dare il via all’evento è stato l’arrivo al Comando dell’Arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ricevuto dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, insieme al Cappellano Militare Don Salvatore Falzone.

Prima di entrare nel vivo dell’iniziativa, l’Arcivescovo è stato accompagnato in una suggestiva visita all’interno della storica Chiesa di Santa Maria Maddalena, prezioso scrigno d’arte normanna custodito nel complesso monumentale delle Caserme “Carlo Alberto dalla Chiesa – Calatafimi”, sede storica del Comando Legione e abituale luogo di culto per le funzioni religiose del personale militare.

Successivamente, il cuore della giornata ha trovato spazio nei saloni della Legione, teatro di un pranzo solidale che ha riunito, in un momento di condivisione e vicinanza, circa cinquanta persone in stato di indigenza, provenienti da diverse realtà assistenziali del territorio.

Questo momento di condivisione e fraternità è stato organizzato su iniziativa e richiesta di Camillo Alessi, Presidente Provinciale dell’Anap Confartigianato Palermo, che ha trovato nell’Arma un partner istituzionale dalla straordinaria sensibilità sociale.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Giovanni Rafti, Segretario Confartigianato Imprese Palermo e di Don Pino Vitrano, cofondatore della “Missione Speranza e Carità” insieme al compianto Fratel Biagio Conte.

All’incontro ha preso parte, inoltre, il Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, insieme a una rappresentanza degli ufficiali e dei militari in servizio presso la sede del Comando Legione, tutti uniti nel manifestare lo spirito di servizio e il sostegno umano dell’Istituzione nei confronti dei cittadini più vulnerabili.

Gli ospiti d’onore sono stati gli assistiti della “Casa del Sorriso” di Monreale e della stessa “Missione Speranza e Carità” di Palermo, che hanno partecipato accompagnati dai rispettivi referenti ed educatori, trovando nei locali della Legione un clima di calorosa ospitalità, conclusosi tra sorrisi e sincera gratitudine.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).