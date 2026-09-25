A Palermo grande festa per “Tennis in Piazza” con Flavia Pennetta

Si è svolto "Tennis in Piazza", organizzato con il patrocinio del Comune di Palermo, con una testimonial d'eccezione, ovvero la brindisina Flavia Pennetta

PALERMO (ITALPRESS) – Il Circolo Tennis Palermo, nell’anno del proprio centenario, si è aperto oggi alla città in uno dei luoghi più iconici del capoluogo siciliano. Oggi pomeriggio, infatti, in piazza Ruggero Settimo, ai piedi del Politeama, si è svolto l’evento “Tennis in Piazza”, organizzato con il patrocinio del Comune di Palermo, con una testimonial d’eccezione, ovvero la brindisina Flavia Pennetta, campionessa degli Us Open nel 2015, con best ranking Wta numero 6 e con all’attivo oltre 10 titoli vinti nel circuito maggiore in singolare. Circa 200 giovani, tra i 5 ed i 16 anni, coordinati dall infaticabile staff dei maestri del Circolo Tennis Palermo, hanno avuto il privilegio di giocare, tra le ore 16 e le ore 18, con la Pennetta e di farsi immortalare con lei negli immancabili selfie. Un’iniziativa fortemente voluta dal Circolo Tennis Palermo, tra le tantissime nell’anno del centenario. Da segnalare che i più meritevoli tra i ragazzi scesi nel bellissimo campo in erba allestito questa mattina per l’occasione, avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente alla scuola tennis del club presieduto da Alessandro Lazzaro.

Non solo ragazzi e ragazze a giocare con la campionessa azzurra. A palleggiare con lei, anche lo stesso Alessandro Lazzaro e l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello. Presente all’evento Tennis in Piazza anche il sindaco Roberto Lagalla, che ha donato una medaglia ricordo all’ex tennista brindisina che per tre volte ha raggiunto la finale al Wta di Palermo (una vittoria e due sconfitte il bilancio). Queste le parole della vincitrice dello Us Open 2015, nonché ex numero 1 al mondo di doppio. “Credo che questo tipo di eventi siano molto importanti per il tennis e mi auguro che ce ne possano essere altrettanti che coinvolgano altre discipline in modo che i ragazzini possano conoscere ed esplorare sempre nuovi orizzonti. Fortunatamente il tennis italiano negli ultimi anni sta andando davvero alla grande sia al maschile che al femminile e tanta gente ci si sta sempre più avvicinando”. “Un consiglio a questi ragazzi? Direi che la parola chiave è divertimento e ciò che sento di dirgli è di non avere fretta e di non bruciare le tappe, questo, però, è più un suggerimento da dare ai genitori. Sono molto legata a Palermo, una città dove ho tanti amici e tantissimi ricordi che partono dai campionati under 12 e proseguono con i tornei che ho giocato al Country. Oggi è stata una giornata meravigliosa, bellissimo vedere tanti bambini qui al Politeama e chissà se tra loro non si nasconda un futuro campioncino”, ha aggiunto Pennetta.

Questo, invece, il commento del presidente del Circolo Tennis Palermo, Alessandro Lazzaro: “Pomeriggio meraviglioso qui a Piazza Ruggero Settimo impreziosito dalla presenza di una campionessa del calibro di Flavia Pennetta. Un’iniziativa cui tenevamo molto perché apre la nostra associazione alla città di Palermo ed avvicina tanti ragazzi al tennis. Spero che tutti quelli che oggi hanno affollato questa incantevole location, ma più in generale quanti più cittadini palermitani, possano venire al Circolo a partire dal prossimo 4 ottobre ad assistere agli incontri della serie A1 ed a quelli della 53esima edizione dei Campionati Internazionali di Sicilia che tornano al Circolo a distanza di 20 anni dall’ultima edizione. Lo spettacolo sarà di altissimo livello sia per la serie A1 che per il Challenger 50 maschile”. Direttore dei 53esimi Campionati Internazionali di Sicilia, in programma dal 4 all’11 ottobre, sarà Paolo Cannova, anche lui presente questo pomeriggio per la manifestazione messa in piedi dal Ct Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo.

– foto xd8/Italpress –

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