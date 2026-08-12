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A Messina si scava senza sosta tra le macerie, al lavoro i consulenti per accertare le cause del crollo

Proseguono senza sosta a Pistunina, a Messina, le operazioni dei vigili del fuoco nell'area della palazzina crollata in via Giorgio La Pira

A cura di Redazione Redazione
12 agosto 2026 09:53
A Messina si scava senza sosta tra le macerie, al lavoro i consulenti per accertare le cause del crollo -
Sicilia
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MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta a Pistunina, a Messina, le operazioni dei vigili del fuoco nell’area della palazzina crollata in via Giorgio La Pira, mentre restano ancora senza risposta le famiglie dei due uomini dispersi.

Intanto, entra nel vivo l’attività dei periti incaricati dalla Procura di Messina di accertare le cause e le eventuali responsabilità legate al cedimento della struttura. I tecnici dovranno esaminare la documentazione raccolta dagli investigatori, effettuare sopralluoghi e rilievi e verificare eventuali criticità nella progettazione e nella realizzazione dell’edificio.

Proseguono anche gli accertamenti sui reperti biologici recuperati tra le macerie, che saranno sottoposti alla comparazione del Dna, e le analisi dei telefoni cellulari recuperati dai carabinieri.

Le operazioni di rimozione dei detriti, che dovrebbero completarsi nei prossimi giorni, consentiranno di liberare l’area e procedere successivamente alla riapertura della strada.

– foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 12 agosto 2026

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