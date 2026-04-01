A marzo in crescita il mercato dell’auto, immatricolazioni +7,6% su base annua

ROMA (ITALPRESS) - A marzo sono state immatricolate 185.367 autovetture a fronte delle 172.271 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a un aumento del 7,6%. Lo rende noto i...

ROMA (ITALPRESS) - A marzo sono state immatricolate 185.367 autovetture a fronte delle 172.271 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a un aumento del 7,6%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I trasferimenti di proprietà sono stati 559.286 a fronte di 512.698 passaggi registrati a marzo 2025, con un aumento del 9,09%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 744.653, ha interessato per il 24,89% vetture nuove e per il 75,11% vetture usate.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).