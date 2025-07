A Marettimo dal 14 al 19 luglio torna l’Italian Film Fest 2025

Torna a Marettimo la grande festa estiva del cinema sotto le stelle, prevista dal 14 al 19 luglio 2025, giunta alla sesta edizione

PALERMO (ITALPRESS) – Torna a Marettimo la grande festa estiva del cinema sotto le stelle, prevista dal 14 al 19 luglio 2025, giunta alla sesta edizione. L’organizzazione è come sempre a cura dell’Associazione culturale no profit SoleMar Eventi. Il programma si presenta anche quest’anno ricco di ospiti e di iniziative volte alla valorizzazione del territorio egadino, con particolare attenzione ai temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino: Marettimo, infatti, fa parte della più grande area marina protetta europea e vanta la più estesa zona A di riserva integrale.

La manifestazione, aperta al pubblico e di carattere prettamente promozionale, si articola in cinque serate di cinema sul palco sotto le stelle allestito nel piazzale del porticciolo di Marettimo; la serata di chiusura sarà dedicata alla consegna dei premi “Stella Maris” e si concluderà con un concerto di musica dal vivo con il celebre cantautore italiano Ron. Il cinema rappresenta il fulcro della manifestazione e per questa edizione avremo una parte speciale dedicata alla retrospettiva della commedia italiana, tuttora popolare. Sarà proiettato infatti il film cult “Sapore di mare”, restaurato in 4k, “capostipite” dei film dedicati alle vacanze firmati dai Fratelli Carlo ed Enrico Vanzina. Sono previste proiezioni dei film italiani di successo usciti tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025: “Napoli/New York”; “Afrodite”; “Io e te dobbiamo parlare” e “L’abbaglio”. Ogni film sarà preceduto da un breve talk in tema con le proiezioni.

Gli incontri con il pubblico saranno animati dagli ospiti e dai presentatori d’eccezione Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher, con lo scrittore e storico Giordano Bruno Guerri e Gabriella Carlucci Ricco anche il parterre degli invitati; tra questi, il celebre interprete teatrale e cinematografico Massimiliano Gallo, le attrici Nancy Brilli, Claudia Gerini, Vanessa Gravina, gli attori Antonio Catania e Matteo Martari, la conduttrice televisiva Licia Colò, che parlerà di ambiente e aree marine protette, e molti personaggi dello spettacolo, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. La cantante Rita Forte curerà l’intrattenimento musicale di tutte le serate. Spiccano, tra gli ospiti del campo cinematografico, i nomi di Gabriella Buontempo (produttrice cinematografica e direttrice del Centro Sperimentale di Cinematografia) e di Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group, colosso delle produzioni, che ha fatto la storia del cinema italiano e ha contribuito allo sviluppo dell’intero settore e al suo successo sui mercati internazionali. Per tutta la durata del Marettimo Italian Film Fest 2025 resterà aperto il Variety Village de “I Profumi del Mare 2.0”, dedicato alle eccellenze del Distretto della Sicilia Occidentale e alle presenze istituzionali, con stand espositivi dove sarà disponibile materiale divulgativo. Sul palco del Variety Village, nel tardo pomeriggio di ogni giorno, avranno luogo dibattiti e proiezioni di film, documentari e cortometraggi sui temi del cinema, della cultura e della salvaguardia dell’ambiente.

Sono previsti inoltre due cooking show curati dal celebre chef trapanese Giuseppe Giuffré, dedicati alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici della zona. Il Village sarà animato dal noto attore e comico Stefano Masciarelli.

