A Macchitella lab 3 giornate di orientamento scolastico

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gela con la partecipazione di scuole ed enti di formazione locali.

Gela. Il Comune di Gela promuove le Giornate dedicate all’Orientamento Scolastico, un’importante iniziativa rivolta a studenti, famiglie e comunità educativa, in programma per tre giorni presso il Macchitella Lab, una location simbolo del futuro della città. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’Amministrazione comunale a favore dell’istruzione e della crescita culturale della città.

Ad accogliere gli studenti anche la Presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice, l’Assessore all’Istruzione Peppe Di Cristina, la Presidente della Commissione Istruzione Lorena Alabiso e la Presidente della Commissione Cultura Sara Silvana Cavallo.

Un evento fondamentale per accompagnare i giovani nella scelta consapevole del proprio percorso di studi, mettendo a confronto le diverse offerte formative del territorio. Le giornate di orientamento vedranno la partecipazione degli istituti scolastici, degli enti di formazione e delle realtà educative locali, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e strumenti utili per affrontare una decisione cruciale per il futuro degli studenti. Attraverso incontri, presentazioni e momenti di confronto diretto, i ragazzi potranno conoscere da vicino le opportunità formative e chiarire dubbi e interessi.

Le Giornate dedicate all’Orientamento Scolastico confermano l’attenzione del Comune di Gela verso i giovani e il loro futuro, promuovendo una scelta formativa più consapevole e in linea con le aspirazioni personali e le opportunità del territorio.