A Gela Cascino–Fiamingo Duo: l’eccellenza siciliana tra violino e chitarra

Il loro repertorio abbraccia epoche e stili differenti, dal classico al romantico fino al contemporaneo, valorizzando la loro solida preparazione e un’esecuzione sempre raffinata e coinvolgente.

Gela. Tra le realtà più autentiche della nuova generazione di talenti musicali siciliani spicca il Duo formato dal violinista Samuele Michele Cascino e dal chitarrista Vincenzo Fiamingo, due musicisti che hanno saputo conquistare pubblico e critica grazie a un’intesa rara e sorprendente. Le loro esecuzioni si distinguono per brillantezza tecnica e, soprattutto, per la capacità di trasmettere emozioni, fulcro essenziale dell’arte musicale.



Entrambi docenti di ruolo – Cascino al Liceo Musicale “N. Colajanni” di Enna e Fiamingo all’I.C. “G. Mazzini” di Valguarnera – vantano esperienze in prestigiose orchestre e teatri nazionali, tra cui la Fondazione E.A.O.S.S., il Teatro Massimo Bellini di Catania, l’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, il Teatro San Carlo di Napoli, le orchestre RAI di Torino e Palermo. Hanno inoltre ottenuto riconoscimenti in importanti concorsi come il Paganini di Parma, il Florence Guitar Competition, l’Ossola Guitar Festival e il Fiuggi Guitar Festival.



Il loro repertorio abbraccia epoche e stili differenti, dal classico al romantico fino al contemporaneo, valorizzando la loro solida preparazione e un’esecuzione sempre raffinata e coinvolgente. Con numerosi concerti da solisti e in formazioni cameristiche, Cascino e Fiamingo si confermano come ambasciatori della musica colta, portando alto il nome della Sicilia in Italia e all’estero.