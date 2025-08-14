Il 17 agosto a Butera la processione straordinaria del Cristo Crocifisso per la pace nel mondo

Un evento che, nella cornice dell’Anno Giubilare, rappresenta non solo una testimonianza di fede, ma anche un appello universale: ritrovarsi come comunità per invocare insieme la pace, ricordando che il Crocifisso è la nostra speranza di salvezza.

Butera. Le comunità parrocchiali di Butera di San Tommaso Apostolo – Chiesa Madre e la Chiesa di Santa Maria di Gesù vivranno un momento di grande spiritualità e comunione il prossimo 17 agosto, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno Giubilare.

L’evento avverrà il giorno successivo alla festa patronale di San Rocco e vedrà protagonista il Simulacro del Santissimo Crocifisso, che eccezionalmente verrà portato in processione per le vie del centro storico. Un’uscita straordinaria, fortemente voluta come segno di riconciliazione tra cielo e terra e come invocazione di pace nel mondo, specialmente in un tempo segnato da tensioni e divisioni.



Il programma prevede:

• Ore 17:30 – Adorazione della Croce

• Ore 18:30 – Santo Rosario

• Ore 19:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre

• Ore 20:00 – Processione del Simulacro del SS. Crocifisso, con sosta presso il Santuario di San Rocco e rientro alla Chiesa di Santa Maria di Gesù



Il parroco don Filippo Ristagno e la Congregazione hanno voluto dedicare questa iniziativa anche ai concittadini emigrati, affinché possano sentirsi spiritualmente uniti alla loro terra d’origine.Un evento che, nella cornice dell’Anno Giubilare, rappresenta non solo una testimonianza di fede, ma anche un appello universale: ritrovarsi come comunità per invocare insieme la pace, ricordando che il Crocifisso è la nostra speranza di salvezza.