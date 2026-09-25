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86enne investito da uno scooter a Ragusa mentre usciva da una farmacia

Un uomo di 86 anni è stato investito da uno scooter mentre usciva da una farmacia in viale dei Platani, a Ragusa

A cura di Redazione Redazione
25 settembre 2026 22:30
86enne investito da uno scooter a Ragusa mentre usciva da una farmacia -
Sicilia
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RAGUSA (ITALPRESS) – Un uomo di 86 anni è stato investito da uno scooter mentre usciva da una farmacia in viale dei Platani, a Ragusa. L’anziano è stato soccorso dal personale dei Vigili del Fuoco, che transitava lungo la strada di rientro da un altro intervento e ha assistito all’incidente. I vigili del fuoco hanno prestato le prime cure all’uomo, in attesa dell’arrivo del personale del 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno preso in carico l’86enne e lo hanno trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti e le cure del caso.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 25 settembre 2026

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