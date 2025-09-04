60 anni insieme: una vita di amore e famiglia

Entrambi oggi hanno 86 anni e guardano al passato con gratitudine, consapevoli di aver percorso una lunga strada fianco a fianco, tra sacrifici, sorrisi e conquiste quotidiane.

Gela. Il 4 settembre 1965 a Caltanissetta hanno pronunciato il loro “sì” e da allora, Ciro Esposito e Angela Restuccia, non si sono più lasciati. Oggi, a distanza di 60 anni, festeggiano il loro anniversario di diamante, un traguardo raro e prezioso, reso ancora più speciale dalla serenità con cui lo vivono insieme.

Dopo il matrimonio si trasferirono a Gela, spinti dalle opportunità di lavoro offerte dall’Eni, e lì hanno costruito la loro casa, la loro famiglia e la loro storia. Dal loro amore sono nati 5 figli, che a loro volta hanno dato vita a una grande famiglia: 14 nipoti e, da poco, anche un pronipote, motivo di immensa gioia e orgoglio.

Un esempio luminoso di amore coniugale e di dedizione alla famiglia, che i figli e i nipoti custodiscono come un’eredità preziosa.