Top50 conferma l'eccellenza di Daniele Cacciuolo: per il secondo anno tra le migliori pizzerie d'Italia

Un riconoscimento che arriva alla vigilia del decimo anniversario dell'attività a Gela e premia qualità, innovazione e rispetto della tradizione

Gela. Per il secondo anno consecutivo Daniele Cacciuolo Pizzeria e Bistrot entra nella prestigiosa guida Top50, che ogni anno seleziona le migliori pizzerie d'Italia. Il locale del lungomare di Gela conquista ancora una volta il riconoscimento nella categoria delle "Pizzerie eccellenti", confermando un percorso di crescita che negli anni lo ha reso un punto di riferimento nel panorama della ristorazione.

Il premio rappresenta un'importante conferma per Daniele Cacciuolo, pizzaiolo napoletano ma gelese d'adozione, che ha saputo costruire un progetto capace di coniugare la tradizione della pizza napoletana con una visione moderna della cucina del Sud.

Nella recensione della guida vengono esaltati l'estro creativo del maestro pizzaiolo, la qualità delle materie prime – dalle farine all'olio extravergine – l'eleganza della location e l'efficienza del servizio. Un insieme di elementi che contribuisce a offrire ogni sera un'esperienza gastronomica curata in ogni dettaglio.

«Sono emozionatissimo – afferma Daniele Cacciuolo –. Questo riconoscimento è un traguardo che condivido con tutta la comunità gelese. Tra pochi giorni, il 2 agosto, festeggeremo anche il decimo anniversario della nostra presenza a Gela. Sono stati dieci anni ricchi di soddisfazioni: abbiamo dato tanto a questa città e da questa città abbiamo ricevuto tantissimo. Continueremo a fare ciò che amiamo, rendendo speciale ogni serata per chi sceglie il nostro locale».

Un doppio motivo di festa, dunque, tra il prestigioso riconoscimento nazionale e il decennale dell'attività, che testimoniano la solidità di un progetto costruito con passione, ricerca e costante attenzione alla qualità.

Ma per Cacciuolo questo traguardo rappresenta anche un nuovo punto di partenza. «Cosa ci riserva il futuro? Nun sapit che v'azpett!», scherza il pizzaiolo, utilizzando una delle espressioni più conosciute dai suoi numerosi follower sui social, spesso anticipatrice di novità e nuovi progetti.

Infine, il ringraziamento a chi ha contribuito al successo dell'attività: «Un pensiero speciale va a mia moglie Marzia, compagna di vita e pilastro del nostro brand. Ringrazio anche il nostro straordinario staff e la mia famiglia: ogni giorno mettono anima, passione e professionalità in questo progetto».

Il riconoscimento di Top50 certifica così l'eccellenza raggiunta dalla pizzeria gelese, ma anche la volontà di continuare a innovare senza perdere il legame con la tradizione, guardando ai prossimi anni con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato il primo decennio di attività.