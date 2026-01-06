46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani: “La realtà giudiziaria prima o poi accerterà le responsabilità”

PALERMO (ITALPRESS) & & ricordo di Piersanti Mattarella è indelebile, lascia ancora dei punti oscuri ma credo che la realtà giudiziaria prima o poi accerterà le responsabilità. Le piste sono ben chiare ormai ma al di là dell& o

PALERMO (ITALPRESS) – “Il ricordo di Piersanti Mattarella è indelebile, lascia ancora dei punti oscuri ma credo che la realtà giudiziaria prima o poi accerterà le responsabilità. Le piste sono ben chiare ormai ma al di là dell’efferato omicidio, la presenza oggi di tutte le istituzioni confermano come impegno nei confronti della criminalità mafiosa non possa che essere un imperativo categorico di tutte le forze politiche di tutte le istituzioni. Palermo in passato ha dato prova di una grande reazione: ricordo l’epoca dei lenzuoli bianchi, vissi quella realtà in maniera molto profonda perché mi resi conto che stava avvenendo qualcosa di profondo”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della commemorazione per la scomparsa dell’ex presidente della Regione Siciliana, avvenuta il 6 gennaio del 1980 a Palermo.

“È sempre importante ricordare chi è testimone eroico di un tempo difficile, molto più difficile di quello attuale sul piano della potenza e della violenza della mafia militante in questa città. Credo che ricordare quel tempo e ricordare quei testimoni sia un dovere e una necessità che guarda soprattutto alle giovani generazioni. Ogni tempo ha le sue difficoltà e ogni tempo impone alla responsabilità della classe dirigente di fare di tutto per superare quelle difficoltà”, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla

“L’anno appena trascorso ha segnato un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la ricerca di una verità processuale su una vicenda tragica che ha segnato profondamente la storia della Sicilia, ma a dire il vero in generale la storia del nostro Paese. Io credo che quello che dobbiamo vedere con grande fiducia e sostegno è l’azione incessante della Procura della Repubblica di Palermo che era già iniziata nell’anno precedente e che è proseguita nel corso di quest’anno e speriamo, perché dopo tanti anni mi rendo conto che non sarà facilissimo arrivarci, che questa attività così importante possa portare a dei risultati che definiscono un pezzo di storia importante di questo nostro Paese. Io ho fiducia nel lavoro della magistratura e mi auguro che sia coronato da risultati che finalmente tolgono dubbi, mettono in luce i profili di una vicenda così terribile che è qualcosa che non si dimentica”. Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, a margine della commemorazione.

“La verità che manca sull’omicidio di Piersanti Mattarella è un punto nero della nostra democrazia. Fare chiarezza su quegli anni e sul contesto che portò all’assassinio di un presidente della Regione che sperava in un cambiamento per la sua terra, che aveva un’idea di Sicilia diversa, ‘dalle carte in regola’, libera dalla rassegnazione e dalle corruttele, è il senso che anima giornate di memoria come quella di oggi. Il suo impegno deve essere uno stimolo per tutti noi a non cedere alla rassegnazione e all’indifferenza contro la mafia”, ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici.

