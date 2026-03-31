4 indagati a Palermo per bancarotta fraudolenta, sequestrati immobili per 4 milioni

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 3 fabbricati e 15 terreni, aventi un valore stimato in circa 4 milioni di euro

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 3 fabbricati e 15 terreni, aventi un valore stimato in circa 4 milioni di euro. Indagate 4 persone per bancarotta fraudolenta. Le indagini hanno riguardato il dissesto di una società, riconducibile ad una locale famiglia di noti imprenditori operanti nel settore della produzione di inerti e calcestruzzo e nel settore della raccolta rifiuti, in appalto per conto di diversi comuni delle province di Palermo e Trapani. Nei confronti della società il Tribunale di Palermo aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale.

Le Fiamme gialle hanno accertato che la società sarebbe stata interessata da una serie di condotte distrattive, attuate dagli indagati, finalizzate all’alienazione del patrimonio aziendale (mezzi e appalti) in favore di altre società appartenenti allo stesso gruppo, nonché al trasferimento di ingenti somme di denaro nei confronti dei vari soci, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Gli investigatori hanno ricostruito un rilevante flusso di risorse finanziarie in uscita (mediante disposizione di bonifici, emissioni di assegni, invii telematici di stipendi, nonché prelievi di denaro contante) per complessivi 4 milioni di euro, parte dei quali confluiti nelle casse di una ulteriore società del gruppo.

In questo modo sarebbe stata così precostituita la provvista utilizzata per acquistare, mediante la partecipazione ad aste giudiziarie, buona parte degli immobili sequestrati, siti nei territori di Palermo, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Monreale, Carini, e anche Mazara del Vallo, nel Trapanese. Sulla scorta delle evidenze acquisite, la Sezione per il Riesame del Tribunale di Palermo, condividendo le valutazioni della locale Procura, ha disposto il sequestro preventivo di 18 immobili, aventi un valore complessivo stimato in circa 4 milioni di euro.

– foto di repertorio Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).