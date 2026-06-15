“100 anni di energia”: a Gela il racconto della storia di Eni tra memoria, industria e futuro

Macchitella Lab ospiterà l’evento “100 anni di Energia: Gela”, una giornata dedicata al centenario di Eni, nato nel 1926 con la fondazione di Agip.

Gela. Un secolo di storia dell’energia, dell’industria italiana e di un legame profondo con il territorio. Martedì 16 giugno 2026, alle 17,00, il Macchitella Lab ospiterà l’evento “100 anni di Energia: Gela”, una giornata dedicata al centenario di Eni, nato nel 1926 con la fondazione di Agip.

L’iniziativa rappresenta un viaggio attraverso cento anni di trasformazioni industriali, tecnologiche e sociali che hanno accompagnato la crescita dell’Italia e il percorso di un’azienda protagonista della sfida per l’indipendenza energetica del Paese.

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione del libro “100 anni di energia. Da Agip a Eni. Una storia italiana” alla presenza dell’autore Paolo Bricco, che ripercorre le tappe più significative della storia del gruppo e il suo impatto sullo sviluppo economico e industriale nazionale.

Ad aprire il confronto saranno gli interventi del sindaco Terenziano Di Stefano, del prefetto di Caltanissetta Lucia Donatella Messina, del presidente della Bioraffineria Enilive di Gela Luca Alburno, del presidente e amministratore delegato di Enimed Luca De Caro, della responsabile Eni Cultura d’Impresa e Archivio Storico Lucia Nardi e di Fiorella Mirabella, ex dipendente Agip e testimone diretta della presenza storica dell’azienda nella città.

Al termine degli interventi, previsto intorno alle ore 18.30, i partecipanti potranno visitare la mostra fotografica dedicata al centenario, un percorso per immagini che racconta la presenza di Eni e delle sue società a Gela attraverso documenti, fotografie storiche e testimonianze di un rapporto che ha segnato profondamente il volto economico e sociale della città.

Un appuntamento che intreccia memoria e futuro, celebrando cento anni di energia e una storia che, a Gela, continua ancora oggi a essere parte dell’identità del territorio.