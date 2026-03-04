1° Memorial “Giacomo Loris Rodoti”: sport e ricordo in un torneo di calcio 24 ore

Un appuntamento che vuole trasformare il ricordo in energia positiva, aggregazione e spirito sportivo.

Gela. Una giornata di sport, condivisione e memoria: è tutto pronto per il 1° Memorial “Giacomo Loris Rodoti”, torneo di calcio a 5 della durata di 24 ore che si svolgerà domenica 15 marzo, con inizio alle ore 16, presso il campetto Settefarine in via G.B. Tiepolo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare Giacomo Loris Rodoti attraverso ciò che unisce e coinvolge giovani e adulti: il calcio. Un appuntamento che vuole trasformare il ricordo in energia positiva, aggregazione e spirito sportivo.

Il torneo prevede una quota di iscrizione di 200 euro a squadra, comprensiva di utilizzo del campo e buffet finale. Il montepremi assegnerà 500 euro alla squadra prima classificata, mentre sono previste coppe e riconoscimenti per il secondo posto e premi individuali per miglior portiere, miglior giocatore, capocannoniere e top five.

Le iscrizioni sono a numero limitato. Per partecipare è possibile contattare gli organizzatori: Andrea Lancianese (348 6045153) e Mauro Famao (327 9525472).

Il Memorial si propone non solo come competizione sportiva, ma come momento di comunità, capace di unire atleti, amici e famiglie nel segno del ricordo e dei valori autentici dello sport.