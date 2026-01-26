1° Memorial Emanuele Cascino: una pedalata per ricordare e aiutare

Il 1° Memorial Emanuele Cascino non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per ritrovarsi, sostenersi e dimostrare che il ricordo può diventare movimento, aiuto e speranza.

Gela. Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 15:00, il Gymnasium ospiterà il 1° Memorial Emanuele Cascino, un evento carico di emozione, memoria e solidarietà. Un appuntamento nato per ricordare Emanuele, una persona che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto, e per trasformare il ricordo in un gesto concreto di beneficenza.

Il memorial si svolgerà sotto forma di pedalata collettiva, simbolo di unione, forza e continuità: valori che Emanuele ha incarnato e che oggi rivivono in ogni giro di pedale. A guidare l’evento saranno gli istruttori Rinzivillo e Scialfa, pronti a coinvolgere i partecipanti in un’esperienza intensa, accessibile e carica di significato.

L’iniziativa ha uno scopo importante: la raccolta fondi per beneficenza. Ogni partecipazione contribuirà a sostenere una causa solidale, rendendo il memorial non solo un momento di commemorazione, ma anche un atto di altruismo e condivisione.

“Il tuo ricordo sarà… in ogni pedalata” è il messaggio che accompagna l’evento: una frase semplice ma potente, che racchiude lo spirito dell’iniziativa. Perché ricordare Emanuele significa andare avanti, insieme, trasformando il dolore in energia positiva.

