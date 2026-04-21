Misiti: "Col tempo le cose si sistemeranno, il Gela non può perdere la Serie D"

Termina con un rotondo 5-0 l’amichevole tra Gela e l’Academie Florian Petrus, ma a far parlare è ben altro.

Gela. Termina con un rotondo 5-0 l’amichevole tra Gela e l’Academie Florian Petrus, ma a far parlare è ben altro. In primis la curiosa presenza del presidente della Nissa Luca Giovannone, che in compagnia di Toti Vittoria e del figlio Lorenzo ha assistito alla sfida dalla tribuna. Fatto che certifica gli ottimi rapporti tra le due parti, con il massimo dirigente biancoscudato che a Gela ha una filiale della sua società.

Al “Presti” c’era anche Marco La Rosa, imprenditore di Giarre, oltre che un ex dirigente e talent scout della Spal che oggi opera nel club francese che ha affrontato i biancazzurri. L’amichevole è stato il pretesto, per questi potenziali soci, per visionare con i propri occhi ciò che offre Gela, e anche la città ha nuovamente risposto presente. Circa duecento tifosi hanno gremito la gradinata e la curva dell’impianto gelese in occasione dell’amichevole internazionale, mandando un chiaro segnale a chi ha mostrato interesse.

“Col tempo le cose si sistemeranno, dopo tanto tempo il Gela ha raggiunto la Serie D e non può permettersi di perderla - dichiara ai nostri microfoni Giuseppe Misiti -. Arriveranno sicuramente forze nuove per programmare il futuro e permettere al Gela di fare bene nelle prossime stagioni”.

Tornando all’amichevole, sul prato verde non c’è stata storia. Con una manita, i biancazzurri hanno fatto divertire i tifosi giocando in maniera serena e spensierata. A prendersi la scena Siino, autore di una doppietta. Le altre due reti portano le firme di La Rosa, Flores e del classe ‘08 gelese Gangi, che nonostante i pochi minuti in campo è riuscito ad insaccare il pallone in rete con una bella volée. Un’occasione per far ruotare l’organico e concedere minutaggio a quei giovani che non hanno ancora avuto modo di esordire fra i grandi.

“Abbiamo fatto un’ottima amichevole, i ragazzi si sono allenati con grande intensità - prosegue Misiti -. I ragazzi della Juniores hanno fatto bene così come La Rosa, che ha anche fatto un bel gol. Sono contento perché li ho visti motivati, domenica ci aspetta la penultima gara stagionale e vogliamo chiudere in bellezza il nostro campionato”.