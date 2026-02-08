Nuova Igea Virtus-Gela, Samaké e Maltese stendono i biancazzurri
La Nuova Igea Virtus si impone per 3-0 contro il Gela grazie alla doppietta di Samaké e alla rete di Maltese.
Gela. Gela in campo al "D'Alcontres-Barone" di Barcellona Pozzo di Gotto per fronteggiare la Nuova Igea Virtus, capolista del girone I con 42 punti in classifica. Misiti opta per un 4-2-3-1 per affrontare la prima in classifica, con Gigante e Maltese in panchina. In tribuna, invece, Sbuttoni e Giacomarro.
FORMAZIONI UFFICIALI
Nuova Igea Virtus: De Falco, Maltese, Cham, Mirashi, Longo, Calafiore (34' st Balsano), De Souza (19' st Vacca), Squillace (34' st Provazza), Cess (33' st Cardinale), Mascari (42' st Ferrara), Samaké. A disposizione: Testagrossa, Maddaloni, Pagano, Palme. Allenatore: Salvatore Marra.
Gela: Colace, La Rosa (1' st Berto), Petta, Giuliano, Argentati (21' st Eguaseki), Teijo, Cangemi, Baldeh, Bollino (17' st Maltese), Aperi, Flores (17' st Tuccio). A disposizione: Florulli, Gigante, Sinatra, Siino, Camolese. Allenatore: Giuseppe Misiti.
Reti: 9' pt, 49' st Samaké, 20' st Maltese.
Note: Ammoniti Giuliano, Calafiore, De Souza, Maltese.
PRIMO TEMPO
1' - Inizia la sfida al "D'Alcontres-Barone". A dirigere la gara Simone Palmieri dalla sezione di Avellino.
7' - Approccio alla sfida aggressivo da parte della capolista, che ci prova più volte ma senza impensierire Colace.
9' - 1-0 Nuova Igea Virtus. Samaké, di testa, porta avanti la Nuova Igea Virtus sugli sviluppi di un calcio di punizione.
12' - Colace si supera ed evita il raddoppio dalla lunga distanza della Nuova Igea Virtus.
16' - Aperi controlla la sfera spalle alla porta, si gira in un fazzoletto ma trova la risposta di De Falco.
19' - Calafiore si inserisce, cerca il tiro a giro con il suo sinistro ma la conclusione termina fuori.
22' - Maltese schiaccia di testa su corner ma Colace si fa trovare pronto respingendo il pallone.
25' - Mascari ci prova da dentro l'area, ma Petta si immola respingendo in scivolata.
26' - Ancora Samaké pericoloso di testa e ancora Colace a salvare in angolo.
44' - Maltese cerca il secondo palo di testa ma Teijo respinge in rimessa laterale.
SECONDO TEMPO
53' - Longo ci prova al volo dalla distanza ma la sfera esce di poco a lato.
55' - 2-0 Nuova Igea Virtus. Maltese svetta di testa e trova il gol del raddoppio.
75' - Il Gela non riesce mai ad impensierire De Falco. L'Igea, dal canto suo, mantiene il pallino del gioco difendendo bene il risultato in proprio favore.
93' - Berto alza la testa e calcia in porta. De Falco fa suo il pallone.
94' 3-0 Nuova Igea Virtus. Eguaseki manca l'appoggio di testa a Colace, Samaké ne approfitta e calcia in porta, calando il tris.