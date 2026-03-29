Gela-Paternò 2-1, Bollino e Maltese stendono gli etnei
Biancazzurri virtualmente salvi grazie alla vittoria contro gli etnei, sempre più vicini alla retrocessione.
Gela. Il Gela riceve al "Presti" la visita del Paternò, fanalino di coda del girone I. I biancazzurri cercano un successo che manca da quattro gare. Gli etnei, invece, sono alla disperata ricerca di punti per risalire la china e abbandonare la zona retrocessione. Assenti, per Misiti, Aperi, Camolese e Siino.
Le formazioni ufficiali
Gela: Colace, Argentati, Giuliano, Petta, Berto (46’ La Rosa), Giacomarro, Teijo, Maltese (75’ Cangemi), Bollino (48’ Baldeh), Tuccio (70’ Sbuttoni), Flores Heatley. A disposizione: Florulli, Sinatra, Eguaseki, De Caro. Allenatore: Misiti.
Paternò: Lucatelli, D'Aloia, Brumat, Lucca, Marchetti, Ferrandino, Fernandez, Moriceau, Zinna, Romano, Scalon. A disposizione: Smith, Cesano, Di Pietro, Iseppon, Ababei, Ursino, Ardizzone, Bari, Rizza. Allenatore: Millesi.
Reti: 16' Bollino, 39' Romano, 45' Maltese.
Note: Ammoniti Marchetti, Maltese, Romano, Argentati.
La cronaca della sfida
Termina la sfida al “Presti”. Il Gela supera il Paternò per 2-1 e ritrova i tre punti dopo quattro gare.
86’ - Paternò ad un passo dal pareggio. Romano, imbucato in verticale, sciupa clamorosamente cercando un pallonetto inglobato agevolmente da Colace.
85’ - Girata di testa di Flores dopo un traversone di Giacomarro. La sfera termina alta.
63’ - Errore di Tuccio, che calcia con il sinistro ma senza centrare lo specchio da ottima posizione.
60’ - Ferrandino spara alto da buona posizione.
59’ - Flores apre per Baldeh per poi ricevere basso. Esce bene Lucatelli.
48’ - Esce per infortunio Bollino. Al suo posto Baldeh.
47’ - Ci riprova ancora Maltese. Lucatelli gli nega la doppietta.
46’ - Al via il secondo tempo al “Presti”. Misiti sostituisce Berto con La Rosa.
Termina il primo tempo al "Presti". 2-1 il punteggio maturato dopo i primi quarantacinque minuti. A decidere la gara Bollino e Maltese per il Gela e Romano per il Paternò.
45' - 2-1 Gela. Maltese raccoglie un pallone respinto centralmente da Lucatelli e riporta avanti i biancazzurri.
39' - 1-1 Paternò. Gli etnei pareggiano i conti con Romano, bravo ad approfittare di un errore di Berto e trafiggere Colace.
36' - Sugli sviluppi di un corner, Petta schiaccia fuori di testa.
16' - 1-0 Gela. Bollino porta avanti il Gela su calcio di rigore.
14' - Rigore per il Gela. Sgambettato, secondo l'arbitro dentro l'area, Bollino. Protestano gli ospiti, che volevano un calcio di punizione da fuori area.
10' - Giuliano strozza il tiro sugli sviluppi di un corner battuto da Bollino.
7' - Lucatelli sventa il pericolo intercettando un cross di Maltese.
1' - Iniziata la sfida allo stadio "Presti".