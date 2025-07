Ztl, Trainito: "Nessuna concertazione, vanno autorizzati veicoli ibridi ed elettrici"

Dalle associazioni datoriali arriva qualche osservazione critica

Gela. Come comunicato dall'amministrazione comunale, in serata parte il controllo dei varchi anche per la Ztl sul lungomare Federico II di Svevia. Dalle associazioni datoriali, però, arriva qualche osservazione critica. “Ancora una volta, non c'è stata nessuna concertazione – spiega il presidente di Confcommercio Ascom Francesco Trainito – ci saremmo aspettati un maggiore coinvolgimento e una convocazione”. Trainito, inoltre, sottolinea che così come definita, la Ztl si pone in contrasto con la disciplina. “Vanno autorizzati tutti i veicoili ibridi ed elettrici – aggiunge – è così dal 2019. In caso contrario, andrebbe istituita un'isola pedonale”. Aspetti che probabilmentre andranno valutati anche se l'esigenza della Ztl, in centro storico e sul lungomare, è stata ribadita dall'amministrazione comunale, in una prospettiva di aree nelle quali concentrare più spazi possibili, liberi dal traffico.