Zes Unica, Urso “Estenderla al Centro-Nord per accelerare tempi autorizzazioni”
ROMA (ITALPRESS) - "Con la Zes unica estesa anche alle regioni del Centro-Nord garantiamo che un investimento possa avere le autorizzazioni necessarie nell'arco di 60 giorni". Così il ministro delle I...
ROMA (ITALPRESS) - "Con la Zes unica estesa anche alle regioni del Centro-Nord garantiamo che un investimento possa avere le autorizzazioni necessarie nell'arco di 60 giorni". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Sky Tg24. "Le regole europee non consentono di dare la stessa densità di incentivi alle regioni del Sud rispetto ovviamente a quelli che si possono avere nel Nord: sono le regole europee sugli aiuti di Stato, si dà di più a chi deve recuperare e deve avanzare più velocemente. La richiesta significativa delle regioni del nord e delle imprese è proprio quella dell'accelerazione delle autorizzazioni", ha aggiunto.
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(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/zes-unica-urso-estenderla-al-centro-nord-per-accelerare-tempi-autorizzazioni/
Verificato il: 20 novembre 2026