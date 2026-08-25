Zelensky a Mattarella “Grati per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa”
KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Egregio Presidente Mattarella, laringrazio per i Suoi auguri calorosi e per la solidarietàincrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo.L'indipendenza di una...
KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Egregio Presidente Mattarella, la
ringrazio per i Suoi auguri calorosi e per la solidarietà
incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo.
L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il
proprio futuro sono tra i principi più importanti". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Siamo
profondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni e
per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa, alla resilienza
della nostra infrastruttura critica, alla ricostruzione e al
nostro cammino verso l'adesione all'UE - aggiunge -. Apprezziamo
il Suo riconoscimento dei progressi dell'Ucraina su questo cammino e il Suo messaggio chiaro che è una scelta dell'Ucraina essere parte della famiglia europea. Grazie, Italia!"
Sempre su X, Zelensky ha ringraziato Papa Leone. "Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre un posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato completato da aiuti umanitari e altri concreti, inclusi gli sforzi per riportare indietro i nostri bambini rapiti dalla Russia e per aiutare a far avanzare il processo di pace".
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/zelensky-a-mattarella-grati-per-il-sostegno-dellitalia-alla-nostra-difesa/
Verificato il: 25 agosto 2026