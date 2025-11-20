"White sheep", droga consegnata a domicilio: "Professionista si prostituiva per la cocaina"

L'inchiesta ha avuto un primo passaggio investigativo, quando a settembre vennero arrestati padre e figlio, Crocifisso Curva' ed Emanuele Curva'

Gela. La droga, per la cessione, veniva identificata con il termine di "pecora". L'operazione "White sheep" ha permesso di risalire a una filiera di spaccio in città, soprattutto cocaina e crack. La droga era acquistata da tanti, "di ogni ceto sociale", ha detto il procuratore capo Salvatore Vella. "Una professionista, per acquistare cocaina, a un certo punto iniziò a prostituirsi", ha riferito il procuratore. L'inchiesta ha avuto un primo passaggio investigativo, quando a settembre vennero arrestati padre e figlio, Crocifisso Curva' ed Emanuele Curva', che per gli inquirenti avevano a disposizione armi. Sono in totale undici i coinvolti, cinque i provvedimenti restrittivi. Uno dei coinvolti risulta latitante. Emanuele Curva' sarebbe il capo del gruppo per lo spaccio. Padre e figlio sono allevatori. Le zone di Scavone e di Baracche erano quelle prevalenti per lo spaccio. In pochi mesi, nel 2023, quasi trecento cessioni di droga. "Si andava dai quaranta agli ottanta euro a dose", ha spiegato il colonnello Marco Montemagno. "Diversi minori consumavano droga, che spesso veniva consegnata da veri e propri rider in motorino", ha aggiunto il colonnello. I carabinieri del reparto territoriale e quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia hanno condotto le attività investigative. Le indagini sono state affidate al sostituto procuratore Luigi Lo Valvo. I primi approfondimenti partirono da una rapina messa a segno nel 2022, a danno di un'attività commerciale. La città si conferma un contesto sempre prolifico per la droga.

In carcere

Emanuele Curvà

Paolo Cavallo

Crocifisso Curvà

Ai domiciliari

Carmelo Salvatore Curvà

Obbligo di presentazione e di dimora

Cesare Schembri

Indagati a piede libero

Emanuela Antonuccio

Giuseppe Emanuele Di Noto

Grazia Mondello

Rosaria Mondello

Orazio Sauna

Mirko Sauna