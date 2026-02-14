Volley, Ecorigen passa a Vibo Valentia: 3-0 contro la Todo Sport

L’organico giallorosso, con Messana in panchina, ha ritrovato fiducia e collezionato la terza vittoria negli ultimi tre impegni

Gela. L’Ecorigen sbanca Vibo Valentia e trafigge la Todo Sport per 3-0. 17-25, 20-25 e 14-25 i punteggi dei tre set che hanno visto trionfare a domicilio la formazione gelese, che raccoglie tre punti importanti per proseguire con entusiasmo il proprio cammino verso le posizioni più nobili del girone L. L’organico giallorosso, con Messana in panchina, ha ritrovato fiducia e collezionato la terza vittoria negli ultimi tre impegni dopo l’esonero di Rigano.