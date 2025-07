"Vittorio Emanuele", ambulanze bloccate dalle auto in sosta selvaggia

Ambulanze bloccate dalle auto

Gela. Non è la prima volta che accade e oggi tre ambulanze, nel parcheggio dell'ospedale Vittorio Emanuele, sono rimaste bloccate da auto in sosta selvaggia. È stato richiesto l'intervento degli agenti della municipale e dei mezzi per rimuovere le vetture che hanno letteralmente ostruito il tragitto delle ambulanze, mettendo a rischio anche in casi di eventuali emergenze. La municipale però non ha competenza in quell'area, dato che il management del nosocomio non ha rinnovato la convenzione.