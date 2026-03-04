Violenza di genere, test gratuiti contro il drink spiking nelle farmacie romane

ROMA (ITALPRESS) - Dopo il successo della prima edizione, con oltre 2.000 kit distribuiti nelle farmacie di Roma e provincia e agli studenti della facoltà di Farmacia dell'Università La Sapienza, Fede...

ROMA (ITALPRESS) - Dopo il successo della prima edizione, con oltre 2.000 kit distribuiti nelle farmacie di Roma e provincia e agli studenti della facoltà di Farmacia dell'Università La Sapienza, Federfarma Roma rilancia l'iniziativa di sensibilizzazione contro il drink spiking per tutto il mese di marzo, in occasione della giornata internazionale della donna.

Durante il mese sarà nuovamente possibile ritirare gratuitamente nelle farmacie aderenti i kit per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nei drink, uno strumento semplice e immediato pensato per rafforzare consapevolezza e prevenzione nei contesti di socialità.

"Il successo ottenuto nella prima edizione ha confermato quanto sia importante continuare a parlare di consenso e sicurezza, offrendo strumenti concreti alle persone - afferma Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma -. Riproponiamo l'iniziativa anche su spinta delle farmaciste romane che rappresentano oltre il 70% della forza lavoro del settore per ribadire che la prevenzione non è un gesto simbolico, ma un impegno quotidiano che nelle farmacie portiamo avanti con orgoglio".

Anche la nuova edizione nasce grazie alla collaborazione tra Federfarma Roma, Farmaciste insieme, Associazione Telefono Rosa, Associazione Differenza Donna, Associazione PonteDonna, Casa delle Donne Lucha y Siesta, Centro Donna Lisa, Cooperativa Be Free e GenerAct.

Il calendario delle farmacie aderenti sarà disponibile sui canali ufficiali di Federfarma Roma.

