Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - E' di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Ceb...

01 ottobre 2025 11:10
MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - E' di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Cebu, che ha subito i danni maggiori, ha dichiarato lo stato di calamità, dopo che migliaia di persone hanno trascorso la notte per strada a causa delle ripetute scosse di assestamento.

