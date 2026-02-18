Quotidiano di Gela

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per i danni del ciclone Harry e per la frana a Niscemi

ROMA (ITALPRESS) & Via libera dal Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per i danni del ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna e per la frana a Niscemi. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS).

18 febbraio 2026 17:36
