Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per i danni del ciclone Harry e per la frana a Niscemi
ROMA (ITALPRESS) & Via libera dal Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per i danni del ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna e per la frana a Niscemi. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS).
A cura di Redazione
18 febbraio 2026 17:36
