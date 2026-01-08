Via alla stanza Snoezelen, Cavallo: "Importante l'interrogazione presentata in consiglio"

"Un fiore all’occhiello non solo per Gela, ma per l’intera Regione Siciliana", sottolinea Cavallo

Gela. Come abbiamo riferito, dopo anni di attesa la stanza Snoezelen diventa finalmente una realtà. Un'apertura legata anche all'interrogazione presentata dal consigliere FdI Sara Cavallo. "Oggi sono stata ufficialmente invitata alla cerimonia di attivazione presso la Casa del Volontario di via Ossidiana, luogo individuato per ospitare uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disabilità, ai soggetti con disturbi dello sviluppo e, in particolare, allo spettro autistico. Questo risultato non nasce per caso. È il frutto di un lavoro costante, determinato e vigile, portato avanti all’interno del consiglio comunale affinché un progetto finanziato attraverso la democrazia partecipata, vincitore del bando già nel 2020, non rimanesse lettera morta. Nel 2025, ho presentato una specifica interrogazione consiliare per fare chiarezza sui tempi di apertura della Stanza Snoezelen e sui criteri di gestione, partendo da dati oggettivi: sede già individuata, attrezzature acquistate e consegnate, ostacoli strutturali superati. Nonostante ciò, il progetto rischiava di rimanere bloccato. La Snoezelen Room rappresenta molto più di una stanza: è uno spazio multisensoriale all’avanguardia, dotato di stimoli luminosi, sonori, musicali, olfattivi e tattili, con laboratori per attività motorie e manipolative, adattabili a diverse tipologie di disabilità. Un fiore all’occhiello non solo per Gela, ma per l’intera Regione Siciliana. Oggi l’attivazione di questo servizio dimostra che il ruolo della politica non è fatto di annunci, ma di controllo, impegno e responsabilità. Quando l’azione amministrativa viene seguita con attenzione e determinazione, i risultati arrivano, soprattutto quando si tratta di progetti che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone più fragili e delle loro famiglie. Continuerò, come capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Gela, a svolgere il mio ruolo con lo stesso spirito: vigilare, sollecitare e lavorare affinché le risorse pubbliche si traducano in servizi reali e funzionanti per la comunità. Perché la buona politica è quella che non si arrende e porta a compimento gli impegni assunti", spiega in una nota il consigliere.