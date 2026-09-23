Vertice maggioranza, slitta riunione: sindaco dà precedenza alla situazione meteo e alle verifiche necessarie

Il primo cittadino, infatti, dà priorità assoluta alla situazione meteo in città e vuole monitorare l'evolversi della situazione, soprattutto all'indomani di quanto accaduto pochi giorni fa

Gela. Neanche il tempo di giungere a Palazzo di Città, dove era fissata la verifica politica della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, e un messaggio condiviso telefonicamente ha avvisato tutti gli alleati che il vertice non si terrà. Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Il primo cittadino, infatti, dà priorità assoluta alla situazione meteo in città e vuole monitorare l'evolversi della situazione, soprattutto all'indomani di quanto accaduto pochi giorni fa. Prima di arrivare in municipio, c'era stato un brevissimo passaggio informale tra alleati ma il confronto vero e proprio si terrà successivamente. Quindi, bocce ferme e sindaco concentrato nel coordinare le eventuali esigenze che dovessero emergere dal meteo. Le prossime mosse strettamente politiche possono attendere.