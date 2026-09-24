Vertice a Roma per il centrodestra siciliano, intesa sulle priorità in vista delle prossime variazioni di bilancio

La maggioranza ha condiviso l'obiettivo di fare dei prossimi passaggi finanziari una prima base programmatica per il progetto della prossima legislatura.

ROMA (ITALPRESS) – Sanità, agricoltura, infrastrutture, giovani e innovazione delle imprese, anche attraverso l’intelligenza artificiale: sono le priorità condivise dalla maggioranza regionale siciliana in vista delle prossime variazioni di bilancio, definite oggi in una riunione a Roma. E’ quando si legge in una nota congiunta.

I lavori, sottolinea la nota, si sono aperti con un collegamento con il presidente della Regione, Renato Schifani, e con l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che hanno illustrato il quadro delle variazioni. Il confronto è poi proseguito tra le forze della coalizione per individuare gli interventi comuni.

La maggioranza, prosegue la nota, ha condiviso l’obiettivo di fare dei prossimi passaggi finanziari una prima base programmatica per il progetto della prossima legislatura. Il tema delle nomine sarà affrontato dopo l’approvazione delle variazioni.

Alla riunione hanno partecipato Nino Minardo (commissario regionale Forza Italia), Luca Sbardella (commissario regionale Fratelli d’Italia), Nino Germanà (segretario regionale Lega), Fabio Mancuso e Roberto Di Mauro (Mpa), Decio Terrana (coordinatore regionale Udc), il sottosegretario Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) e Carmelo Pace (Dc).

– Foto ufficio stampa Centrodestra Sicilia –

(ITALPRESS).