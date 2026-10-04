Vertenza sanità, Asp querela e Di Stefano va avanti: "Per la nostra dignità e non ci tiriamo indietro"

Il sindaco Terenziano Di Stefano sembra ancora più determinato nella sua azione

Gela. La querela a tutela dell'immagine e del prestigio per la quale Asp Caltanissetta ha dato mandato legale, dopo oltre sessanta giorni di mobilitazione per il potenziamento della sanità cittadina, di fatto sta producendo un effetto a catena e il sindaco Terenziano Di Stefano sembra ancora più determinato nella sua azione. "Abbiamo messo a disposizione del mondo le nostre maestranze, il nostro lavoro, le nostre capacità, contribuendo a rendere più grande e produttiva la società in cui viviamo. Lo abbiamo fatto sempre con rispetto. Abbiamo chiesto ciò che ci spettava: lavoro, dignità, salute, servizi, futuro. Lo abbiamo fatto senza arroganza, senza violenza, senza odio. Eppure, troppo spesso, quel rispetto non è stato ricambiato. Nonostante tutto, il popolo gelese è ancora qui. Con il cuore grande. Con la schiena dritta. Con la voglia di non arrendersi. Ieri questo popolo è sceso in piazza, ancora una volta pacificamente, per rivendicare un diritto che non può essere considerato un privilegio: il diritto alla salute. Oggi leggiamo di querele che il direttore generale dell’Asp sarebbe pronto ad azionare. Ma voglio dirlo con assoluta chiarezza: la democrazia non si querela, la democrazia si ascolta, la democrazia si rispetta. Un rappresentante scelto da questo popolo non si tirerà indietro", ha fatto sapere tramite i canali social. "Noi siamo un popolo libero. Un popolo libero non abbassa la testa, non rinuncia ai propri diritti e non smette di lottare per ciò che è giusto. Fino alla fine. Insieme. Da gelesi", ha aggiunto Di Stefano.