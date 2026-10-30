SERIE B INTERREGIONALE Verso Matese-Gela Basket, Bernardo suona la carica: “Portare a casa una vittoria varrebbe doppio”

Dal canto loro, Provenzani e compagni sono consapevoli dell’elevato peso dei punti in palio e vogliono ritrovare presto il sorriso, approfittando anche della delicata situazione in cui versa la squadra di Piedimonte Matese.

Gela. Il Gela Basket viaggia nuovamente oltre lo Stretto per dimenticare la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Virtus Sarno, prima squadra in grado di fare la voce grossa al PalaLivatino. Biancazzurri di scena, sabato pomeriggio, sul campo della Polisportiva Matese. Penultimi in classifica a pari merito con il Marigliano, i campani hanno raccolto appena due punti, maturati in occasione del trionfo esterno della quarta giornata sul campo dell’Angri. In emergenza con una buona parte del proprio organico ai box, la formazione di casa arriva incerottata allo scontro diretto contro il Gela Basket e priva di diversi elementi importanti del proprio roster. Dal canto loro, Provenzani e compagni sono consapevoli dell’elevato peso dei punti in palio e vogliono ritrovare presto il sorriso, approfittando anche della delicata situazione in cui versa la squadra di Piedimonte Matese.

“Sarà un’altra bella partita di pallacanestro su un campo che ci vedrà protagonisti contro un avversario col nostro stesso obiettivo. Portare a casa una vittoria varrebbe doppio - dichiara ai nostri microfoni Totò Bernardo -. I ragazzi sono arrabbiati per il risultato di domenica scorsa e vogliono riscattarsi. Mi auguro che faremo una grande partita, la squadra se lo merita per come lavora in settimana”.

In trasferta, il Gela Basket vanta due vittorie in due gare disputate. Marigliano e Termoli le due formazioni superate a domicilio dagli uomini di Bernardo, che al PalaMatese cercano il tris di vittorie esterne sul parquet di una diretta concorrente alla salvezza. Primo in classifica a pari punti con Sarno, Catanzaro e Barcellona, il club della cicogna biancazzurra viaggia verso il comune campano con l’obiettivo di incamerare altri due preziosi punti. La formazione avversaria non è al 100% e il Gela Basket è chiamato a giocarsi bene le sue carte per archiviare definitivamente l’amara sconfitta dello scorso weekend e per brindare alla quinta vittoria del proprio campionato di Serie B Interregionale.

“La squadra è a posto, fisicamente e moralmente. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento - conclude -. Speriamo di confermare questo trend positivo di vittorie in trasferta, il viaggio di ritorno è sempre più bello quando si vince”.