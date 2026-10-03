Verso Marigliano-Gela Basket, Provenzani: “Squadra un po’ in emergenza ma scenderemo in campo per vincere”

Reduce dal convincente successo per 70-60 di domenica scorsa, il club della cicogna biancazzurra sarà ospite della formazione campana in un impianto caldo che potrebbe influire sull’andamento della gara.

Gela. Il Gela Basket è partito stamattina alla volta della Campania. I biancazzurri saranno protagonisti, domani a Casalnuovo di Napoli, in casa della Promo Basket di Marigliano per la seconda giornata di Serie B Interregionale. Reduce dal convincente successo per 70-60 di domenica scorsa contro il Rende, il club della cicogna biancazzurra sarà ospite della formazione campana in un impianto caldo che potrebbe influire, nel suo piccolo, sull’andamento della gara. Il Marigliano, invece, non ha potuto disputare la sua prima gara stagionale fra le mura del Ragusa per via della chiusura dell’aeroporto di Catania. Palla a due fissata per le 18 di domani.

“Siamo un po’ in emergenza perché abbiamo Provenzani, Daunys e Todorovic non al 100%. I primi due stanno recuperando mentre Luka, sicuramente, non prenderà parte alla sfida - dichiara Dario Provenzani, direttore sportivo biancazzurro -. Siamo ugualmente fiduciosi perché stiamo crescendo. Andremo lì per vincere, è uno scontro diretto e vorremmo metterci da subito alcune squadre dietro con un buon lavoro di squadra”.

“È stata una settimana intensa, abbiamo lavorato sugli errori commessi domenica scorsa contro il Rende nonostante la gara sia andata bene - dichiara ai nostri microfoni Davide Drigo, ala grande biancazzurra -. Ci aspettiamo un campo caldo e difficile. Ci toccherà vendere cara la pelle per strappare i due punti”.