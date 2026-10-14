Verde incolto e palme in via Australia, Fava: "Lavori affidati per gli interventi"

L'assessorato retto dal vicesindaco Giuseppe Fava aveva già avviata le attività tecniche per affidare i lavori

Gela. Gli interventi di manutenzione e ripristino del verde incolto, nella zona di via Australia, sono stati affidati e partiranno nei prossimi giorni. I residenti hanno segnalato, come abbiamo riferito, la presenza sempre più ingombrante di vegetazione spotanea e di palme che occupano il marciapiede. L'assessorato retto dal vicesindaco Giuseppe Fava aveva già avviata le attività tecniche per affidare i lavori. “Quella delle palme che crescono in via Australia è una questione che si trascina non da ora – sottolinea Fava – avevamo comunicato ai residenti che l'area era tra quelle oggetto di intervento. Adesso, procederemo per le manutenzioni avviando i lavori necessari lungo quell'asse viario”.