Venezuela, Meloni “Gratitudine per l’avvio della liberazione di detenuti politici”

ROMA (ITALPRESS) - "Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodrìguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". Così in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

