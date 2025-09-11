Velo e Aprilia Racing insieme al GP di San Marino 2025

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Velo scende in pista al fianco di Aprilia Racing in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre al Misano Worl...

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Velo scende in pista al fianco di Aprilia Racing in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo la partnership strategica con McLaren Formula 1 Team, il brand di BAT Italia per prodotti "nicotine pouches" è anche Official Sponsor della casa motociclistica italiana fondata a Noale nel 1945, con il reparto corse europeo più vincente nella storia del Motomondiale.

Dopo l'esordio al Mugello Circuit lo scorso giugno, Velo quindi accompagnerà Aprilia Racing anche nella seconda tappa italiana del campionato, con una presenza al Misano Circuit che prevede attività esclusive riservate a ospiti e partner del brand.

Durante l'evento sono previste numerose attivazioni, tra cui la presenza di un corner Velo dedicato all'interno dell'area hospitality di Aprilia Racing.

"Siamo entusiasti di proseguire questa partnership con Aprilia Racing per la stagione 2025 del Motomondiale, la competizione più spettacolare e coinvolgente del motociclismo - ha detto Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia -. Dopo il successo dell'appuntamento al Mugello, Misano rappresenta una nuova occasione per rafforzare la presenza di VELO nel mondo dei motori. La MotoGP incarna passione, innovazione e tecnologia: valori che promuoviamo ogni giorno attraverso i nostri prodotti. VELO appartiene alla nuova categoria dei sacchetti di nicotina per uso orale, interamente prodotti in Italia all'interno dell''A Better Tomorrow Innovation Hub' di Trieste. Una partnership, quindi, che celebra il Made in Italy e le sue eccellenze".

"Siamo contenti di accogliere VELO tra i nostri partner per la stagione 2025. Aprilia Racing è da sempre sinonimo di eccellenza italiana, valori che ritroviamo anche in questa collaborazione. Questa partnership rafforza il legame con il nostro territorio e con le competenze che rendono l'Italia un punto di riferimento nel panorama tecnologico", ha sottolineato Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing.

