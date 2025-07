Veicolazione pasti, accordo per la salvaguardia dei lavoratori: Alario (Ugl), "intesa a loro tutela"

Accordo raggiunto per gli ospedali di Caltanissetta e Gela

Gela. Una schiarita arriva per gli operatori della veicolazione pasti negli ospedali “Sant'Elia” di Caltanissetta e “Vittorio Emanuele” di Gela. Un'intesa sindacale è stata raggiunta, dopo un primo tavolo, dalla nuova azienda che si occuperà delle attività, “SiRistora”, e l'Ugl, rappresentata dal segretario confederale Andrea Alario. “Ci sarà la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, con un aumento della paga oraria e una lieve riduzione delle ore di impiego. Nessun posto di lavoro verrà perso – dice Alario – è stata importante la concertazione tra le parti, senza arrivare a una rottura della trattativa. L'azienda si è dimostrata disponibile e il nostro unico scopo era di tutelare i lavoratori e le loro famiglie”. Gli operatori transiteranno dalla società Human Gest, per un primo periodo, per poi essere assunti a tempo indeterminato da “Siristora”, come da verbale di accordo. L'intesa è stata finalizzata dall'Ugl, anche attraverso il supporto tecnico dello studio legale dell'avvocato Giuseppe Impaglione. L'azienda ha invece delegato il dottor Lorenzo Tricoli. "L'accordo è stato raggiunto - precisa Tricoli - e devo dire che va premiato l'atteggiamento sindacale dell'Ugl, volto al dialogo in un momento decisivo per i lavoratori e per la società". “E' utile rilevare – conclude Alario – che i lavoratori manterranno i diritti acquisiti e l'inquadramento ottenuto, sulla base di quanto abbiamo stabilito. Massima dignità alla loro attività, nel rispetto delle tutele”.