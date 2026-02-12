Usa, la Camera vota contro i dazi di Trump sul Canada

ROMA (ITALPRESS) - Il Congresso Usa sfida Donald Trump. La Camera ha infatti votato una risoluzione per revocare i dazi imposti dal presidente sul Canada. Sei Repubblicani si sono uniti ai Democratici...

A cura di Redazione 12 febbraio 2026 09:00

Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Il Congresso Usa sfida Donald Trump. La Camera ha infatti votato una risoluzione per revocare i dazi imposti dal presidente sul Canada. Sei Repubblicani si sono uniti ai Democratici, e la mozione è passata con 219 voti favorevoli contro 211. La risoluzione mette in discussione l'argomento dell'emergenza nazionale utilizzato da Trump per imporre i dazi commerciali sul Canada. La risoluzione passerà ora al Senato. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).