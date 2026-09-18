Unione Comuni, approvato schema di bilancio: attesa per l'accordo di programma con la Regione

Il confronto tra la struttura tecnica e quella politica va avanti e a breve dovrebbe essere convocato il consiglio dell'Unione dei Comuni

Gela. L'esigenza, come abbiamo riferito, è di arrivare alle gare di affidamento dei lavori, entro i primi mesi del prossimo anno. Per l'Unione dei Comuni, che mette insieme Gela, Niscemi e Butera, è in atto una fase tra le più importanti, per andare verso il pieno impiego di risorse finanziarie fino a circa trenta milioni di euro, da destinare a nuove opere pubbliche in città. La giunta dell'Unione dei Comuni, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha dato il via libera allo schema di bilancio, altro passo necessario, pure per incamerare le risorse che la Regione destina all'Area urbana funzionale. Gli oneri che erano concentrati sulla struttura locale dell'Unione dei Comuni, fra le prime a essere stata costituita sull'isola, volgono al termine. Ci sono già state le firme sugli accordi con la Regione e si attende solo la finalizzazione dell'accordo di programma vero e proprio. E' direttamente la Fua a coordinare tutte le procedure e gestirà i fondi autorizzati dalla Regione per i progetti. Il confronto tra la struttura tecnica e quella politica va avanti e a breve dovrebbe essere convocato il consiglio dell'Unione dei Comuni. A Palazzo di Città, il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli seguono questo capitolo, affidato, su un fronte tecnico, al dirigente Antonino Collura. La struttura interna dell'Area urbana funzionale, negli scorsi mesi, è stata rimpinguata con tre funzionari, vincitori di concorso. La carenza di personale è stato un peso non indifferente, vista la necessità di seguire un dettagliato cronoprogramma. Il termine ultimo per il completamento delle opere, autorizzate dalla Regione, è fissato per il 2028.