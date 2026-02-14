Un'intera area trasformata in discarica abusiva: abbandonati rifiuti di ogni tipo

Tutto è abbandonato, nascosto dalla vegetazione ma piuttosto evidente se ci si addentra

Gela. I controlli condotti in città dal gruppo operativo comunale e dagli operatori di Impianti Srr, insieme alla polizza municipale, vanno avanti nel tentativo di prevenire l'abbandono di rifiuti. Continuano a essere emesse sanzioni per i trasgressori, come ha confermato l'assessore Giuseppe Fava. Nella fascia urbana, a ridosso dell'area industriale Eni, un intero spazio è stato trasformato in un punto di stoccaggio illegale di rifiuti di ogni genere. Ci sono anche big bag colmi di resti di ogni tipo. Tutto è abbandonato, nascosto dalla vegetazione ma piuttosto evidente se ci si addentra. Dagli scarti di lavorazione ai sacchi di rifiuti domestici, tutto è stato abbandonato a poca distanza dalla bioraffineria e da diverse attività commerciali, a pochi passi dalla strada che immette sulla statale 115 in direzione di Vittoria.