Un’indagine: cresce l’apatia dei cittadini per clima e sicurezza, welfare priorità

ROMA (ITALPRESS) - Cresce tra i cittadini europei, e in particolare tra i giovani, una forma di stanchezza psicologica ("war fatigue" e "climate fatigue") verso le grandi minacce globali. Di conseguen...

ROMA (ITALPRESS) - Cresce tra i cittadini europei, e in particolare tra i giovani, una forma di stanchezza psicologica ("war fatigue" e "climate fatigue") verso le grandi minacce globali. Di conseguenza, si registra un netto calo della preoccupazione per il cambiamento climatico, che in Italia è passata dall'82% del 2022 al 70% del 2025. La quotidianità spinge l'opinione pubblica a rimettere al primo posto i bisogni materiali immediati, come il potere d'acquisto, l'inflazione, la povertà e la tenuta della sanità pubblica. E' la fotografia del Terzo Barometro Eco-Sociale, intitolato "La triplice sfida: sicurezza sociale, ambientale e civile", curato dal Professor Maurizio Ferrera dell'Università Statale di Milano per Percorsi di secondo Welfare e promosso da Fondazione Lottomatica su dati comparati dell'istituto di ricerca YouGov.

Dall'indagine emerge un forte rifiuto dei cittadini a sacrificare la spesa sociale per finanziare le transizioni: il 49,7% degli italiani è contrario a dare priorità all'ambiente se questo comporta tagli alle tutele, e ben il 62,8% antepone il welfare aziendale e statale agli investimenti militari.

Per superare l'immobilità, il rapporto propone una strategia basata sul concetto di "prontezza" (preparedness) evocato dalla UE, articolata in quattro agende: eco-sociale, clima e sicurezza umana, resilienza civile delle infrastrutture critiche e competitività economica, quest'ultima necessaria a generare le risorse per evitare tagli sociali. Il rapporto lancia infine un monito sulla comunicazione pubblica: l'approccio istituzionale deve evitare allarmismi che generano rifiuto, come il "kit di sopravvivenza" della Commissione UE, giudicato troppo ansiogeno dal 50% degli italiani. Spetta ora alla classe politica guidare il processo con responsabilità, bilanciando sensibilizzazione e rassicurazione.

"Le sicurezze, che emergono come la richiesta più forte da questo studio, richiedono politiche di medio-lungo periodo. Per fare un'operazione verità sulle paure del futuro in una società occidentale attraversata da profondi cambiamenti, la politica deve riappropriarsi del proprio ruolo guida e dire la verità sulle reali sostenibilità finanziarie, climatiche e sanitarie - ha detto la deputata del Partito democratico Paola De Micheli, a margine della presentazione dello studio -. E' una scelta strategica che rifiuta la rincorsa del consenso hic et nunc, puntando invece sulla fiducia nei cittadini, che sono perfettamente in grado di comprendere la realtà e le soluzioni necessarie per il futuro del Paese".

"Da questo importante documento del professor Ferrera traspare l'inadeguatezza dell'Unione Europea nel rispondere alle sollecitudini dei cittadini: a fronte di molte paure e ansie, le risposte sono ancora poche - le parole di Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati -. In un momento di scarsità di risorse economiche, è necessario trovare nuovi strumenti e percorsi per preservare le sicurezze legate alla salute, all'ambiente e a un sistema di difesa oggi carente. Per fare tutto questo servono competitività e crescita: credo fermamente che lo sviluppo economico sia il motore in grado di generare e sostenere tutte le altre tutele".

- foto ufficio stampa Fondazione Lottomatica -

(ITALPRESS).