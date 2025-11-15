Quotidiano di Gela

Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone precipita in una scarpata nel Messinese: due persone in codice rosso

15 novembre 2025 08:39
MESSINA (ITALPRESS) – Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone composta da padre, madre e figlia minorenne è precipitata in una scarpata per circa 20 metri lungo la strada tra Larderia e Tipoldo. La giovane è rimasta lievemente ferita, mentre i genitori sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118.

