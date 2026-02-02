Una vita dedicata al tribunale, "sempre pronto e con il sorriso": Maniscalco in pensione

Maniscalco, che non ha nascosto la commozione, ha ricordato la sua lunga esperienza in tribunale. Su di lui hanno sempre potuto contare i magistrati e gli avvocati: pronto e disponibile in ogni occasione

Gela. Ha dedicato tutta la sua vita lavorativa al tribunale e oggi inizia la prima settimana senza il servizio dell'operatore giudiziario Nunzio Maniscalco. Negli scorsi giorni, con una cerimonia tenutasi a palazzo di giustizia, Maniscalco si è congedato, per pensionamento. Tutti gli hanno voluto rendere omaggio per quanto fatto sempre, a supporto dell'organizzazione degli uffici e non solo. Magistrati, avvocati, personale amministrativo e della polizia giudiziaria, erano presenti al suo saluto. Per lui, ha voluto esserci anche l'ex presidente del tribunale e della sezione penale, il giudice Miriam D'Amore. A concedere gli onori a Maniscalco, il presidente attuale del tribunale, Roberto Riggio, insieme al presidente del consiglio dell'ordine Mariella Giordano. Maniscalco, che non ha nascosto la commozione, ha ricordato la sua lunga esperienza in tribunale. Su di lui hanno sempre potuto contare i magistrati e gli avvocati: pronto e disponibile in ogni occasione. “Non ha mai detto di no e ha sempre cercato di lavorare per dare soluzioni, sempre con il sorriso”, così è stato detto negli interventi, anche dei giudici che ne hanno apprezzato lo spirito di abnegazione. Maniscalco lascia palazzo di giustizia e continuerà la sua vita da pensionato, dedicandosi alla famiglia, alla fede e al volontariato, aspetti che ne contraddistinguono la vita extralavorativa.