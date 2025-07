"Una commissione permante sul dissesto", Cavallo: "In aula anche l'Osl"

Il dissesto al centro delle proposte portate in aula dal consigliere FdI

Gela. Fratelli d'Italia è tra i gruppi che non si rivedono per nulla nella prospettazione posta dal sindaco rispetto al percorso, travagliato, del bilancio stabilmente riequilibrato e soprattutto delle vie che devono condurre l'ente comunale fuori dal dissesto. Ieri, la conferma è arrivata dal consigliere comunale Sara Cavallo. Durante il dibattito innescato dalla relazione annuale del sindaco ha posto delle richieste precise. Anzitutto, la costituzione di una commissione consiliare permanente “per il monitoraggio del dissesto”. “Con la partecipazione di esperti esterni indipendenti e la pubblicazione trimestrale di report dettagliati sullo stato del risanamento”, ha precisato. Per il consigliere FdI, bisogna inoltre portare la questione nel pieno del dibattito d'aula, con una seduta monotematica sul dissesto finanziario, “in presenza dell'organismo straordinario di liquidazione e la presentazione di un piano dettagliato per il superamento della crisi”. Secondo Cavallo, infine, un monitoraggio va garantito anche sui fondi Pnrr, nonostante tutti i cantieri siano stati avviati, almeno per ciò che concerne i programmi “Qualità abitare” e “Rigenerazione urbana”. Per questa ragione, nelle proposte avanzate ieri in aula, ha fatto richiamo “all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla gestione delle opere pubbliche” e a una “relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dei progetti Pnrr, con l'indicazione precisa dei tempi di realizzazione e delle eventuali criticità emerse”.